Канцтовары, одежда и техника. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Петербурге?

«Фонтанка» обратилась к статистике Петростата по средним потребительским ценам за июль прошлого года и июль 2025 года. Найти удалось не всё необходимое, поэтому некоторые позиции дополнили ценами из маркетплейса.
Сколько стоит канцелярия?
Школа обязана обеспечить учащихся учебниками бесплатно (заметим, за год средняя цена учебника, учебного пособия, дидактического материала увеличилась с 1001,41 рубля до 1085,64 рубля). На родителях же остается канцелярия.
Петростат приводит статистику по авторучкам, набору фломастеров, обычным карандашам и альбому для рисования. За прошедший год фломастеры подорожали с 251,80 рубля до 301,91 рубля (+19,9%), а авторучки — с 48,81 рубля до 55,75 рубля (+14,2%). Карандаши выросли в цене с 55,76 рубля до 61,87 рубля (+11%), тогда как альбомы для рисования — с 162,13 рубля до 173,49 рубля (+7%).
Авторучка (3 шт.) — 167,25 рубля.
Карандаши (3 шт.) — 185,61 рубля.
Набор фломастеров (1 шт.) — 301,91 рубля.
Альбом для рисования (2 шт.) — 346,98 рубля.
Прочую канцелярию «Фонтанка» посчитала по ассортименту интернет-магазина одной из федеральных сетей. В нем ежегодно россияне совершают покупки при подготовке детей к школе.
Тетрадь в клетку на 18 листов стоит 10,9 рубля, но при покупке от десятка скидка — 9,81 рубля. Аналогичная ситуация и с тетрадками в линейку.
В клетку (10 шт.) — 98,1 рубля.
В линейку (10 шт.) — 98,1 рубля.
Линейка на 20 сантиметров стоит 24,90 рубля. От двух штук можно купить по скидочной цене в 14,45 рубля.
Линейка 20 см (2 шт.) — 28,9 рубля.
Точилка с контейнером (набор) — 318 рублей.
Ластик (2 шт.) — 23,8 рубля.
Закладки для книг (набор) — 39,12 рубля.
Дневник с флагом России (1 шт.) — 275 рублей.
Пенал (1 шт.) — 449 рублей.
Цветные карандаши (набор) — 199 рублей.
Весь этот достаточно скромный список канцелярии обошелся в 2530,77 рубля.
Сколько стоит одежда для школьника?
В вопросах одежды Петростат имеет более богатые данные. Судя по статистике, с июля 2024-го по июль 2025 года все детские товары для школы в Петербурге подорожали, но темпы роста были разными.
Больше всего выросли в цене спортивные костюмы — почти на 20%, а также полушерстяные брюки, джемперы и сандалии. Они прибавили около 18−21%.
Умеренный рост — от 10 до 15% — показали ранцы, школьные ботинки, юбки, блузки, рубашки и детские носки. Менее заметно подорожали футболки (+8%), утепленные куртки (+6,6%), кроссовки (+5,1%) и зимние сапоги (+4,6%).
Самое небольшое изменение произошло с джинсовыми брюками, их цена выросла всего на 2,8%.
Ранец, рюкзак для школьников — 2806,49 рубля → 3143,72 рубля (+12,0%).
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста — 3221,91 рубля → 3712,65 рубля (+15,2%).
Кроссовые туфли для детей — 2213,20 рубля → 2324,97 рубля (+5,1%).
Туфли детские летние (сандалеты) — 1967,20 рубля → 2388,64 рубля (+21,4%).
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи — 4318,30 рубля → 4517,74 рубля (+4,6%).
Носки, гольфы детские — 131,17 рубля → 145,36 рубля (+10,8%).
Футболка детская — 716,00 рубля → 773,26 рубля (+8,0%).
Костюм спортивный для детей школьного возраста — 2798,87 рубля → 3354,70 рубля (+19,9%).
Джемпер для детей школьного возраста — 1455,91 рубля → 1715,99 рубля (+17,9%).
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей — 1635,70 рубля → 1891,75 рубля (+15,7%).
Рубашка верхняя для мальчиков школьного возраста — 1512,72 рубля → 1665,93 рубля (+10,1%).
Блузка для девочек школьного возраста — 1752,39 рубля → 2002,42 рубля (+14,3%).
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей — 2469,21 рубля → 2750,78 рубля (+11,4%).
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани — 2410,26 рубля → 2478,59 рубля (+2,8%).
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей — 2338,46 рубля → 2759,97 рубля (+18,0%).
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утеплённая — 5409,96 рубля → 5766,10 рубля (+6,6%).
«Фонтанка» ранее делала подсчеты стоимости одежды в Петербурге для среднестатистического младшеклассника. Мы ставили задачу выбрать дешевую, но приличную одежду, на которую приятно посмотреть.
Оказалось, что мальчиком быть выгоднее: 13 372 рубля против девичьего набора в 15 559 рублей.
Техника.
Без телефона и компьютера сегодня учиться сложно. Понятно, младшим часто достаются старые смартфоны от родителей или старших детей, а компьютер может быть вообще общим на всю семью. Однако для полноты картины приведем и здесь данные Петростата.
Если судить по средним потребительским ценам за июль 2024 года и июль 2025 года, то за последний год смартфоны заметно подорожали. А ноутбуки, наоборот, немного подешевели. Они впервые за пять лет показали снижение цены.
Смартфон — 23 460,05 рубля → 28 735,46 рубля (+22,5%).
Компьютер персональный переносной (ноутбук) — 58 255,72 рубля → 54 825,45 рубля (-5,9%).
Маме с папой, да и учителю.
Идти в школу 1 сентября без цветов как-то неправильно, а родителям надо чувствовать себя спокойно. Снова обратимся к Петростату и увидим, что свежие цветы подорожали, а цена на валерьянку слегка снизилась, хотя осталась примерно на одном уровне.
Свежесрезанные цветы — 329,57 рубля → 363,33 рубля (+10,2%).
Валерианы экстракт, 10 таблеток — 16,49 рубля → 16,17 рубля (-1,9%).
Так сколько же?
Для сбора ребенка в школу с учетом техники потребуется 99 843 рубля на мальчика и 102 030 рублей на девочку.
А без учета техники: 16 282 рубля на школьника, а на ученицу — 18 469 рублей.