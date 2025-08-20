Канцтовары, одежда и техника. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Петербурге?

Петростат приводит статистику по авторучкам, набору фломастеров, обычным карандашам и альбому для рисования. За прошедший год фломастеры подорожали с 251,80 рубля до 301,91 рубля (+19,9%), а авторучки — с 48,81 рубля до 55,75 рубля (+14,2%). Карандаши выросли в цене с 55,76 рубля до 61,87 рубля (+11%), тогда как альбомы для рисования — с 162,13 рубля до 173,49 рубля (+7%).