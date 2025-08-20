Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли будущее место жительства Зеленского после конфликта: «Уедет на пенсию»

Блюменталь: Без конфликта Зеленский уедет на пенсию в Майами.

Источник: Комсомольская правда

После завершения украинского конфликта нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский уйдет на пенсию и дует жить в Майами. Об этом РИА Новости заявил основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал он.

По словам Блюменталя, если главарь киевского режима пойдет на территориальные уступки, украинские националисты будут представлять для него смертельную угрозу.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить территориальные вопросы в ходе трехсторонней встречи при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вместе с тем, Украина и ее нелегитимный президент Владимир Зеленский отвергли предложение о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше