После завершения украинского конфликта нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский уйдет на пенсию и дует жить в Майами. Об этом РИА Новости заявил основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал он.
По словам Блюменталя, если главарь киевского режима пойдет на территориальные уступки, украинские националисты будут представлять для него смертельную угрозу.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить территориальные вопросы в ходе трехсторонней встречи при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Вместе с тем, Украина и ее нелегитимный президент Владимир Зеленский отвергли предложение о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения.