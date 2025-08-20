Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура подала иск к экс-депутату ГД Гаджиеву* об изъятии недвижимости

Генпрокуратура запросила обратить в доход государства имущество депутата Гаджиева* на 2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

По итогам проверки, инициированной Генпрокурором РФ Игорем Красновым, Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Махачкалы исковое заявление. В нем ведомство требует признать экстремистским объединением бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и еще троих граждан, а также обратить в доход государства принадлежащую им недвижимость общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном органе.

Проверка показала, что с началом СВО бывший парламентарий выехал за границу и начал поддерживать агрессию Украины. Он финансировал украинские формирования, дискредитировал ВС РФ и оправдывал нелегитимные санкции против России.

Уточняется, что на территории РФ за Гаджиевым* сохранилось высоколиквидное имущество стоимостью свыше 2 млрд рублей: коммерческая и элитная жилая недвижимость, земля в Дагестане, Москве и области. Оно записано на его родственников и аффилированных лиц, но контролируется через фирмы «Усадьба в Кадашах» и «Квинтэссэнс», через которые доходы от него выводились за границу.

Также ведомство потребовало досрочно прекратить действие лицензии компании «Сулакнеруд» на разработку Чирюртовского месторождения ПГС в Дагестане. Лицензия действует до 2033 года. Компания, формальным владельцем которой является сестра Гаджиева*, контролируется самим экс-депутатом. Накануне KP.RU писал, что Генпрокуратура подала иск на 2,1 млрд рублей к бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову**.

* — Признан в РФ иноагентом.

** — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше