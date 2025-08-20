Генпрокуратура подала иск к экс-депутату ГД Гаджиеву* об изъятии недвижимости

По итогам проверки, инициированной Генпрокурором РФ Игорем Красновым, Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Махачкалы исковое заявление. В нем ведомство требует признать экстремистским объединением бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и еще троих граждан, а также обратить в доход государства принадлежащую им недвижимость общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном органе.
Проверка показала, что с началом СВО бывший парламентарий выехал за границу и начал поддерживать агрессию Украины. Он финансировал украинские формирования, дискредитировал ВС РФ и оправдывал нелегитимные санкции против России.
Уточняется, что на территории РФ за Гаджиевым* сохранилось высоколиквидное имущество стоимостью свыше 2 млрд рублей: коммерческая и элитная жилая недвижимость, земля в Дагестане, Москве и области. Оно записано на его родственников и аффилированных лиц, но контролируется через фирмы «Усадьба в Кадашах» и «Квинтэссэнс», через которые доходы от него выводились за границу.
Также ведомство потребовало досрочно прекратить действие лицензии компании «Сулакнеруд» на разработку Чирюртовского месторождения ПГС в Дагестане. Лицензия действует до 2033 года. Компания, формальным владельцем которой является сестра Гаджиева*, контролируется самим экс-депутатом. Накануне KP.RU писал, что Генпрокуратура подала иск на 2,1 млрд рублей к бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову**.
* — Признан в РФ иноагентом.
** — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.