Генпрокуратура подала иск к экс-депутату ГД Гаджиеву* об изъятии недвижимости

Уточняется, что на территории РФ за Гаджиевым* сохранилось высоколиквидное имущество стоимостью свыше 2 млрд рублей: коммерческая и элитная жилая недвижимость, земля в Дагестане, Москве и области. Оно записано на его родственников и аффилированных лиц, но контролируется через фирмы «Усадьба в Кадашах» и «Квинтэссэнс», через которые доходы от него выводились за границу.