Генпрокуратура требует конфисковать у экс-депутата Гаджиева* имущество на 2 млрд рублей

Его высоколиквидная недвижимость в Дагестане, Москве и Подмосковье, оформленная на родственников и подконтрольные компании («Усадьба в Кадашах», «Квинтэссэнс»), использовалась для вывода средств за границу. Также Генпрокуратура требует прекратить лицензию компании «Сулакнеруд» (учредитель — сестра экс-депутата), добывающей песчано-гравийную смесь в Дагестане, поскольку прибыль предприятия направлялась в США и Францию.