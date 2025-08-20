Ричмонд
Генпрокуратура требует конфисковать у экс-депутата Гаджиева* имущество на 2 млрд рублей

Генпрокуратура России подала иск в Советский районный суд Махачкалы о признании экстремистским объединением бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* (признан в РФ иноагентом) и трёх его родственников, а также об обращении в доход государства их недвижимого имущества стоимостью свыше 2 млрд рублей.

Проверка, проведённая по поручению генпрокурора Игоря Краснова, установила, что после начала СВО Гаджиев* (признан в РФ иноагентом) выехал за рубеж, где начал поддерживать киевский режим: финансировал украинские вооружённые формирования, дискредитировал ВС РФ и оправдывал антироссийские санкции.

Его высоколиквидная недвижимость в Дагестане, Москве и Подмосковье, оформленная на родственников и подконтрольные компании («Усадьба в Кадашах», «Квинтэссэнс»), использовалась для вывода средств за границу. Также Генпрокуратура требует прекратить лицензию компании «Сулакнеруд» (учредитель — сестра экс-депутата), добывающей песчано-гравийную смесь в Дагестане, поскольку прибыль предприятия направлялась в США и Францию.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин может возглавить Верховный суд России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — признан в РФ иноагентом.

