Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Омска на 2026 год

Минэнерго РФ утвердило обновлённую схему теплоснабжения Омска на 2026 год, подготовленную Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом. Документ прошёл публичные слушания и включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение надёжности энергоснабжения города.
Одним из основных направлений является проведение капитального ремонта и модернизация тепловых сетей и оборудования на ключевых электро- и теплогенерирующих предприятиях Омска. Эти мероприятия будут способствовать повышению стабильности и эффективности теплоснабжения.
Для реализации данных проектов уже в 2025 году будут задействованы ресурсы федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».