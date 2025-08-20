Ричмонд
Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Омска на 2026 год

Документ прошёл публичные слушания.

Источник: Om1 Омск

Минэнерго РФ утвердило обновлённую схему теплоснабжения Омска на 2026 год, подготовленную Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом. Документ прошёл публичные слушания и включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение надёжности энергоснабжения города.

Одним из основных направлений является проведение капитального ремонта и модернизация тепловых сетей и оборудования на ключевых электро- и теплогенерирующих предприятиях Омска. Эти мероприятия будут способствовать повышению стабильности и эффективности теплоснабжения.

Для реализации данных проектов уже в 2025 году будут задействованы ресурсы федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».