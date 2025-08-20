Эксперт Хмеленко: Работодатели стали реже нанимать зумеров

Работодатели стали реже нанимать представителей поколения зумеров. Об этом рассказала эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Мария Хмеленко.
Эксперт отметила, что для зумеров идеи долгой преданности одной компании, жесткой иерархии и безусловного следования KPI выглядят устаревшими. Для этого поколения важнее ощущать востребованность и вдохновение здесь и сейчас. Их карьерный путь скорее напоминает мозаику из разных опытов, чем движение по вертикали.
Хмеленко подчеркнула, что зумеры не стремятся вписываться в корпоративные рамки, а традиционные стимулы вроде бонусов, угроз увольнения или повышения для них утратили значимость.
— Зумеры откликаются на искренность, вовлеченность, осмысленность действий и уважение. Они хотят быть партнерами, а не подопечными, им нужна возможность для развития и самореализации, а не просто функция «винтика в системе», — добавила Мария Хмеленко в беседе с Lenta.ru.
Также зумеры записываются на экспресс-курсы по взрослой жизни, потому что им сложно справляться с бытовыми делами. Молодых людей учат, как оплатить коммуналку, снять квартиру, грамотно распорядиться финансами и решить многие другие обыденные вопросы. Что не так с поколением Z, выясняла «Вечерняя Москва».