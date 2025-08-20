Эксперт Хмеленко: Работодатели стали реже нанимать зумеров

— Зумеры откликаются на искренность, вовлеченность, осмысленность действий и уважение. Они хотят быть партнерами, а не подопечными, им нужна возможность для развития и самореализации, а не просто функция «винтика в системе», — добавила Мария Хмеленко в беседе с Lenta.ru.