Топ-5 главных новостей в Молдове 20 августа 2025: Жителей Молдовы на рынках и в магазинах «кормят» нитратами; почему власти не хотят возвращения Плахотнюка в Молдову; некоторые улицы Кишинева перекроют на&nbs

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 20 августа 2025:
1. В Кишиневе пенсионерка ходит в магазины и на рынки с прибором, определяющим нитраты: «Людей кормят всякой гадостью, на рынках — еще ничего, а в супермаркетах — сплошные нитраты, нормы превышены в несколько раз!».
2. Очередной скандал вокруг Плахотнюка: Почему власти Молдовы затягивают экстрадицию опального олигарха — мнение.
3. Ограничения движения в Кишиневе: Некоторые улицы перекроют на три дня — общественный транспорт меняет маршруты.
4. Дискриминация валюты в Молдове: Долларов какого года лучше избегать.
5. Несчастный случай в Молдове: Двое детей упали в костёр — за жизнь семилетней девочки борются врачи.
