Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 20 августа 2025:

1. В Кишиневе пенсионерка ходит в магазины и на рынки с прибором, определяющим нитраты: «Людей кормят всякой гадостью, на рынках — еще ничего, а в супермаркетах — сплошные нитраты, нормы превышены в несколько раз!».

2. Очередной скандал вокруг Плахотнюка: Почему власти Молдовы затягивают экстрадицию опального олигарха — мнение.

3. Ограничения движения в Кишиневе: Некоторые улицы перекроют на три дня — общественный транспорт меняет маршруты.

4. Дискриминация валюты в Молдове: Долларов какого года лучше избегать.

5. Несчастный случай в Молдове: Двое детей упали в костёр — за жизнь семилетней девочки борются врачи.

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).