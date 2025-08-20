Ричмонд
Новосибирцам напомнили о рисках заражения сальмонеллезом

Инфекцию можно получить через мясо, яйца, кремовые изделия, майонез и сухой яичный порошок.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцам напомнили о рисках заражения сальмонеллезом — острой кишечной инфекцией, которую можно получить через мясо, яйца, кремовые изделия, майонез и сухой яичный порошок. Носителями бактерий могут быть не только домашние и сельскохозяйственные животные, но и человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Чтобы снизить риск заражения, важно тщательно проваривать или прожаривать мясо и яйца, использовать отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, а также хранить сырые продукты отдельно. Не менее важно тщательно мыть руки перед едой.

Власти отмечают, что соблюдение этих простых правил помогает защитить здоровье как самого человека, так и его близких.