Новосибирцам стали предлагать клонировать своих домашних питомцев

Жители Новосибирска начали сталкиваться в интернете с навязчивой рекламой, предлагающей клонирование домашних животных. Это новое для России коммерческое явление вызывает удивление и шок.
При этом сейчас в России нет компаний, занимающихся клонированием. Отечественные фирмы, рекламирующие эту услугу, фактически предлагают лишь забор и хранение ДНК питомца с последующей отправкой биоматериала партнёрам, которые проводят само клонирование. Достоверных данных о том, что новосибирцы уже получили клонированных животных, нет. Эксперты, занимающиеся вопросами зоозащиты, полагают, что массовые услуги по клонированию питомцев пока невозможны.
Юрист Сергей Егоров, руководитель группы «Егоров и партнёры», в беседе с Infopro54 отметил, что технологий рутинного клонирования по запросу пока не существует, и назвал это фантастикой.
«Да, разработки ведутся. Но рынок на уровне “мы заморозим геном вашего питомца, и, может, лет через десять или позже всё получится, но это не точно”», — отметил юрист.
Споры вокруг вопроса о клонировании животных ведутся во всём мире. С одной стороны, это может стать инструментом для сохранения исчезающих видов и ценных сельхозживотных. С другой — возникает целый ряд вопросов морально-этического толка.
Так, зоозащитник Светлана Слесарева указала на этические проблемы, связанные с эксплуатацией и условиями жизни животных, которые будут вынашивать клонов. Она также выразила мнение, что когда речь идёт о животных, честного бизнеса быть не может, а вопрос клонирования умершего питомца является сложным моральным выбором.
«Что касается самой идеи клонирования ушедших из жизни домашних питомцев, то это очень сложный вопрос, сложный моральный выбор. Как человек справляется с болью, это его самостоятельный выбор. И кому-то нужно, чтобы животное отвечало всем необходимым критериям, выглядело так же, как ушедший питомец», — сказала она.
Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на сильные эмоции от потери питомца, которые могут стать двигателем такого рынка, в обозримом будущем массовое клонирование домашних животных вряд ли станет нормой. Егоров добавил, что даже при внешнем сходстве клон может обладать совершенно другим характером, а значит, не станет полноценной заменой утраченного любимца.