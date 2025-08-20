Новосибирцам стали предлагать клонировать своих домашних питомцев

При этом сейчас в России нет компаний, занимающихся клонированием. Отечественные фирмы, рекламирующие эту услугу, фактически предлагают лишь забор и хранение ДНК питомца с последующей отправкой биоматериала партнёрам, которые проводят само клонирование. Достоверных данных о том, что новосибирцы уже получили клонированных животных, нет. Эксперты, занимающиеся вопросами зоозащиты, полагают, что массовые услуги по клонированию питомцев пока невозможны.