Охота в Приморье временно приостановлена на время ВЭФ

С 1 по 7 сентября 2025 года включительно на территории четырех муниципалитетов будет полностью запрещена любительская и спортивная охота. Под ограничения попадают Артемовский городской округ, а также Надеждинский, Хасанский и Шкотовский муниципальные округа.