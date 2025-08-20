Ричмонд
Охота в Приморье временно приостановлена на время ВЭФ

Ограничения коснутся четырех муниципальных округов с 1 по 7 сентября в целях обеспечения безопасности участников форума.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Восточного экономического форума власти Приморского края вводят временные ограничения на ведение охоты. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.

С 1 по 7 сентября 2025 года включительно на территории четырех муниципалитетов будет полностью запрещена любительская и спортивная охота. Под ограничения попадают Артемовский городской округ, а также Надеждинский, Хасанский и Шкотовский муниципальные округа.

Как отмечается в документе, эта мера необходима для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на объектах проведения деловой программы ВЭФ, а также на маршрутах передвижения официальных делегаций и гостей форума.

Важное уточнение: запрет не распространяется на проведение охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, которая осуществляется по отдельным разрешениям для предотвращения ущерба окружающей среде и сельскому хозяйству.

Решение направлено на минимизацию любых рисков в период проведения масштабного международного события и является стандартной практикой для обеспечения безопасности при организации мероприятий такого уровня. Охотникам рекомендуется заранее планировать свою деятельность с учетом вводимых временных ограничений.