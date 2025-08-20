Бывший глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Смирнов и его экс-заместитель заключили сделку со следствием.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на территории региона. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«Экс-глава Курской области Смирнов и его экс-заместитель заключили сделку со следствием по делу о хищении при возведении фортификаций…» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на свои источники в органах.
Ранее правоохранители сообщили, что присвоение и нецелевое использование средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, создали условия для захвата подразделениями ВСУ части территории Курской области. Ключевыми фигурантами уголовного дела проходят бывший глава региона Алексей Смирнов и его бэкс-заместитель Алексей Дедов, передает RT.