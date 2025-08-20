Бывший глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на территории региона. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.