Работодатели в РФ снизили спрос на зумеров: что не так со специалистами поколения Z

Работодатели стали менее охотно нанимать представителей поколения Z. Об этом сообщила эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Мария Хмеленко в беседе с Lenta.ru. По ее словам, это связано с нежеланием молодых специалистов встраиваться в традиционные корпоративные рамки.
Хмеленко пояснила, что для зумеров устарели такие понятия как долгосрочная преданность одной компании, строгая иерархия и механическое выполнение KPI. Молодое поколение воспринимает карьеру не как вертикальный рост, а как совокупность разнообразного опыта и смыслов. Для них важно чувствовать себя нужными и вдохновленными в текущий момент.
«Они смотрят на карьеру не как на вертикальную лестницу, а как на лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов», — подчеркнула специалист.
Эксперт отметила, что традиционные методы мотивации в виде бонусов, угрозы увольнения или возможностей повышения потеряли актуальность для этой возрастной группы. Вместо этого зумеры ценят искренность, вовлеченность, осмысленность действий и уважительное отношение. Они стремятся быть партнерами, а не подчиненными, и требуют возможностей для развития и самореализации, а не роли «винтика» в системе.
Прежде консультант по карьере Галина Бобкова объяснила поведение зумеров на работе. Интерес к тому, что они делают, возможность создавать что-то значимое для мира и личный комфорт — вот что для них в приоритете, а зарплата — так, сопутствующий фактор. Но при всем при этом она должна быть высокой — просто потому, что за маленькую они вообще не видят смысла ходить на работу.