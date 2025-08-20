Работодатели в РФ снизили спрос на зумеров: что не так со специалистами поколения Z

Прежде консультант по карьере Галина Бобкова объяснила поведение зумеров на работе. Интерес к тому, что они делают, возможность создавать что-то значимое для мира и личный комфорт — вот что для них в приоритете, а зарплата — так, сопутствующий фактор. Но при всем при этом она должна быть высокой — просто потому, что за маленькую они вообще не видят смысла ходить на работу.