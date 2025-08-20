Минтранс поручил авиакомпаниям сделать бесплатными звонки на горячие линии

Министерство транспорта РФ распорядилось, чтобы авиаперевозчики обеспечили бесплатную связь пассажиров с горячими линиями в ситуациях, когда рейсы задерживаются из-за временных ограничений на полеты. Это следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова.