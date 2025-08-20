Минтранс поручил авиакомпаниям сделать бесплатными звонки на горячие линии

Министерство транспорта РФ распорядилось, чтобы авиаперевозчики обеспечили бесплатную связь пассажиров с горячими линиями в ситуациях, когда рейсы задерживаются из-за временных ограничений на полеты. Это следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова.
Ранее сенатор Гибатдинов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть вопрос об отмене платы за звонки в справочные службы авиакомпаний при задержках или отменах рейсов.
«Авиакомпаниям поручено обеспечить для пассажиров возможность осуществления бесплатных звонков в колл-центры авиакомпаний в период задержек рейсов по причине введения временных ограничений на использование воздушного пространства», — указано в документе, подписанном заместителем главы Минтранса Александром Пошиваем.
В интервью РИА Новости сенатор Гибатдинов подчеркнул, что дальнейшей целью является законодательное закрепление права пассажиров на бесплатный доступ к колл-центрам авиакомпаний, чтобы защитить граждан от ненужных расходов, вне зависимости от места и обстоятельств.
«Соответствующие поправки находятся в разработке и в скором времени будут внесены в Государственную думу», — сообщил депутат.