В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

— На утро 20 августа в Катангском районе остаются два пожара на площади 13,5 гектара, которые взяты под контроль. Всего в области продолжают гореть пять участков общей площадью 923 гектара — три в Катангском и два в Бодайбинском районах. По предварительным данным, все эти пожары начались из-за грозы, — сказано в сообщении правительства.