В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

Для предотвращения новых очагов лес патрулируют 166 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие сутки, 19 августа, специалистам удалось полностью потушить три лесных пожара в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, 1,7 гектара горело в Осинском, Братском и Катангском районах. В тушении участвовали 35 пожарных и пять единиц техники, вертолет Ми-8. С воздуха ситуацию контролировали два самолета Ан-2 и три легкомоторных самолета, которые провели в небе более 23 часов.

— На утро 20 августа в Катангском районе остаются два пожара на площади 13,5 гектара, которые взяты под контроль. Всего в области продолжают гореть пять участков общей площадью 923 гектара — три в Катангском и два в Бодайбинском районах. По предварительным данным, все эти пожары начались из-за грозы, — сказано в сообщении правительства.

На тушении работают 137 пожарных и две единицы вездеходной техники. Для предотвращения новых очагов лес патрулируют 166 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что продажу алкоголя ограничат в парке Комсомольском в Иркутске 30 августа.