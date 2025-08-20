Стала известна судьба японского туриста, которого на глазах друга утащил медведь

Стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, которого на глазах друга утащил медведь. Об этом пишет Japan Today.
Инцидент произошел во время восхождения двух мужчин на вулкан Раусу — вершину высотой 1661 метр на полуострове Сиретоко. Медведь напал на одного из них и утащил в лес на глазах второго.
Поиски длились около суток. Останки мужчины нашли на склоне горы, примерно в 200 метрах от туристической тропы. На земле и деревьях остались следы крови, рядом в кустах обнаружили кошелек и окровавленную рубашку.
Возле останков находились медведица и два медвежонка, их застрелили. Для установления причастности животных к нападению проведут анализ ДНК.
Раусу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является местом обитания бурых медведей. Летом этот маршрут особенно популярен у туристов — в день происшествия на него собирались выйти не менее 40 человек, сообщается в публикации.
