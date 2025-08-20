Движение по Садовому кольцу и ряду улиц в центре перекроют 23 августа

Как указано, начиная с 0:01 22 августа и до окончания мероприятия запретят парковку на ул. Зубовская (участок от Дашкова переулка до ул. Большая Пироговская), на ул. Большая Пироговская (от Новодевичьего проезда до ул. Зубовская), в проезде Девичьего Поля (от ул. Плющиха до ул. Зубовская), в Новоконюшенном переулке (от ул. Бурденко до проезда Девичьего Поля). А 23 августа с 0:01 до 18:00 нельзя будет припарковаться на участке Дашкова переулка в районе д. 3, строения 1 на Зубовской площади.