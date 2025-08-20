Движение по Садовому кольцу и ряду улиц в центре перекроют 23 августа

«Ограничения начнут вводить еще накануне. Так, 22 августа с 15:00 до 23:59, а затем 23 августа с 20:00 до 23:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках ул. Зубовская (от Дашкова переулка до ул. Большая Пироговская), ул. Большая Пироговская (от Новодевичьего проезда до ул. Зубовская), проезда Девичьего Поля (от ул. Плющиха до ул. Зубовская)», — говорится в материале.
Уточняется, что 23 августа с 0:01 до 18:00 нельзя будет проехать по Новоконюшенному переулку от ул. Бурденко до проезда Девичьего Поля. В тот же день с 0:01 до 20:00 перекроют движение на участках улиц: — Зубовской (от Дашкова переулка до ул. Большая Пироговская); — Большой Пироговской (от Новодевичьего проезда до ул. Зубовская); — в проезде Девичьего Поля (от ул. Плющиха до ул. Зубовская).
Помимо этого, с 11:50 до окончания проезда колонны закроют движение по внешней стороне Садового кольца и ул. Зубовская от Дашкова переулка до Садового кольца.
Как указано, начиная с 0:01 22 августа и до окончания мероприятия запретят парковку на ул. Зубовская (участок от Дашкова переулка до ул. Большая Пироговская), на ул. Большая Пироговская (от Новодевичьего проезда до ул. Зубовская), в проезде Девичьего Поля (от ул. Плющиха до ул. Зубовская), в Новоконюшенном переулке (от ул. Бурденко до проезда Девичьего Поля). А 23 августа с 0:01 до 18:00 нельзя будет припарковаться на участке Дашкова переулка в районе д. 3, строения 1 на Зубовской площади.