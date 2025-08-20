В Новосибирской области узаконили новые правила осенней охоты

За первое полугодие 2025 года зафиксировано около 300 случаев нарушения правил охоты, взыскано штрафов на сумму 1,5 миллиона рублей и компенсаций за нанесенный природе вред на сумму 11 миллионов рублей. Министерство изучает перспективу полного перехода на электронные разрешения для всех видов охоты, опираясь на успешный опыт их внедрения для определенных категорий. В настоящее время соответствующий проект документа проходит согласование в федеральных органах власти.