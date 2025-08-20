В Новосибирской области узаконили новые правила осенней охоты

Главным нововведением стала возможность для охотников самостоятельно выбирать 30 дней для добычи копытных и медведей, начиная с 1 сентября.
В Новосибирской области стартовала процедура оформления разрешений на охоту в осенний период 2025 года, о чем заявили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
Руководитель управления охраны животного мира, Семен Доплер, проинформировал на пресс-конференции 19 августа о ключевом изменении: охотникам предоставлено право самостоятельного определения 30 дней для охоты на копытных и медведей, начиная с 1 сентября. Данный срок можно использовать непрерывно или разбить на два периода по 15 дней в разных месяцах.
Согласно заявлению представителя министерства, численность косуль и лосей в области демонстрирует устойчивый рост, а популяции рыси и медведя сохраняются стабильными благодаря осуществляемым природоохранным мероприятиям. В текущем году заключено более тысячи договоров на создание кормушек и других объектов, направленных на поддержку дикой природы.
За первое полугодие 2025 года зафиксировано около 300 случаев нарушения правил охоты, взыскано штрафов на сумму 1,5 миллиона рублей и компенсаций за нанесенный природе вред на сумму 11 миллионов рублей. Министерство изучает перспективу полного перехода на электронные разрешения для всех видов охоты, опираясь на успешный опыт их внедрения для определенных категорий. В настоящее время соответствующий проект документа проходит согласование в федеральных органах власти.