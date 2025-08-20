Исследование показало, чьи сборы в школу обойдутся дороже

В этом году подготовка к школе стала для многих семей серьезным испытанием для бюджета. «Согласно опросу, проведённому финансовым маркетплейсом, 52% родителей потратят от 20 до 40 тысяч рублей на сборы одного ребенка. При этом 29% — до 20 тысяч, а у 19% расходы превысят 40 тысяч», — сообщают аналитики.