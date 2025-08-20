Охота на лося, оленя благородного и лань начинается в Беларуси

С 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста. Добыча лося, оленя благородного и лани происходит на основании разрешения на добычу охотничьего животного и путевки к нему. Важными условиями является соблюдение пользователем охотничьих угодий установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение охотником требований правил безопасности охоты.