Охота на лося, оленя благородного и лань начинается в Беларуси

С 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста. Добыча лося, оленя благородного и лани происходит на основании разрешения на добычу охотничьего животного и путевки к нему. Важными условиями является соблюдение пользователем охотничьих угодий установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение охотником требований правил безопасности охоты.
Данная охота проводится, как правило, с подманиванием самцов («на вабу»). Разрешенные способы охоты — ружейный из засады, с подхода в течение суток.
Разрешенные орудия охоты: нарезное охотничье оружие согласно перечню патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, установленному постановлением Министерства лесного хозяйства Беларуси от 20 февраля 2025 года № 3, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженной пулей, охотничьи луки и арбалеты.
Для розыска добытых и добычи раненых охотничьих животных разрешается использовать охотничьих собак — легавых, спаниелей, ретриверов, терьеров и такс, а также собак других пород, имеющих полевой диплом по кровяному следу.
«Охота на копытных в Беларуси — это ответственное мероприятие, требующее знания правил, уважения к природе и соблюдения природоохранного законодательства», — отметили в ведомстве.