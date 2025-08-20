Ричмонд
Охота на лося, оленя благородного и лань начинается в Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трофейная охота на лося, оленя благородного и лань в период гона начинается сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

С 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста. Добыча лося, оленя благородного и лани происходит на основании разрешения на добычу охотничьего животного и путевки к нему. Важными условиями является соблюдение пользователем охотничьих угодий установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение охотником требований правил безопасности охоты.

Данная охота проводится, как правило, с подманиванием самцов («на вабу»). Разрешенные способы охоты — ружейный из засады, с подхода в течение суток.

Разрешенные орудия охоты: нарезное охотничье оружие согласно перечню патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, установленному постановлением Министерства лесного хозяйства Беларуси от 20 февраля 2025 года № 3, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженной пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Для розыска добытых и добычи раненых охотничьих животных разрешается использовать охотничьих собак — легавых, спаниелей, ретриверов, терьеров и такс, а также собак других пород, имеющих полевой диплом по кровяному следу.

«Охота на копытных в Беларуси — это ответственное мероприятие, требующее знания правил, уважения к природе и соблюдения природоохранного законодательства», — отметили в ведомстве.