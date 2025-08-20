Ричмонд
Ташкент вошел в десятку самых загрязненных городов мира

20 августа в Ташкенте зафиксировали высокий уровень мелкодисперсных частиц PM2,5 — 34 мкг/м³, что почти в семь раз превышает рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения значение, сообщает IQAir.

Источник: Курсив

Содержание озона и частиц PM10 в столичном воздухе тоже вышло в пределах нормы (156,6 µg/m³). Индекс качества воздуха составляет 101.

По состоянию на 8:30 столица входит в топ-10 самых загрязненных городов в мире, занимая восьмую строчку в рейтинге.