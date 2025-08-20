Назван один российский город с самым длинным названием

Александровск-Сахалинский на Дальнем Востоке признан российским городом с самым длинным названием — оно состоит из 25 символов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, уточнив информацию через Росреестр.
Согласно официальным сведениям, именно этот город носит рекордно длинное название среди всех населённых пунктов страны. Оператором Государственного каталога географических названий выступает Роскадастр.
Город расположен на западной части острова Сахалин, севернее его центрального региона. С западной стороны его омывают воды Татарского пролива, на севере он граничит с Охинским районом, с востока — с Ногликским и Тымовским, а на юге — со Смирныховским.
Следует отметить, что Александровск-Сахалинский относится к районам Крайнего Севера.
