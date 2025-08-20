В уфимском воздухе обнаружили опасное вещество

В середине августа в районе улицы Ульяновых в Уфе было зафиксировано значительное загрязнение атмосферы. Приборы в течение двух дней, 13 и 14 числа, показывали присутствие изопропилбензола, концентрация которого достигла почти двукратного превышения установленных нормативов, сообщает Башгидрометцентр.
По мнению экспертов, основными виновниками таких выбросов, как правило, являются крупные промпредприятия, которые находятся под федеральным экологическим надзором. Данные о произошедшем инциденте были оперативно направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для проведения проверок и принятия соответствующих мер.