Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском воздухе обнаружили опасное вещество

В Уфе зафиксированы случаи загрязнения воздуха.

Источник: Комсомольская правда

В середине августа в районе улицы Ульяновых в Уфе было зафиксировано значительное загрязнение атмосферы. Приборы в течение двух дней, 13 и 14 числа, показывали присутствие изопропилбензола, концентрация которого достигла почти двукратного превышения установленных нормативов, сообщает Башгидрометцентр.

По мнению экспертов, основными виновниками таких выбросов, как правило, являются крупные промпредприятия, которые находятся под федеральным экологическим надзором. Данные о произошедшем инциденте были оперативно направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для проведения проверок и принятия соответствующих мер.