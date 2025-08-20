Роспотребнадзор объяснил, кого в Челябинской области привьют от гриппа бесплатно

— Для бесплатной вакцинации населения поступили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс-квадри», — уточнили в ведомстве.
Бесплатно сделать прививку смогут дети, студенты, медики и педагоги, продавцы, сотрудники сферы ЖКХ, сотрудники соцзащиты и МФЦ, водители и кондукторы общественного транспорта, вахтовики, таможенники и пограничники, госслужащие.
На бесплатную вакцину могут также рассчитывать люди старше 60 лет, беременные, призывники и те, у кого есть хронические заболевания, включая ожирение.
Остальным южноуральцам, чтобы защититься от гриппа, придется получить в поликлинике рецепт врача и купить по нему вакцину в аптеке.
Санитарные врачи отмечают, что привиться особенно важно для профилактики одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.
— Циркуляция возбудителя новой коронавирусной инфекции также активизируется в зимний период, а одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм заболевания и повышает риск летального исхода, — рассказала замруководителя областного управления Роспотребнадзора Полина Емельянова.