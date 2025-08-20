Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор объяснил, кого в Челябинской области привьют от гриппа бесплатно

В Челябинской области в этом году рассчитывают привить против гриппа за счет бюджета 1,8 млн человек, в том числе 487 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

— Для бесплатной вакцинации населения поступили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс-квадри», — уточнили в ведомстве.

Бесплатно сделать прививку смогут дети, студенты, медики и педагоги, продавцы, сотрудники сферы ЖКХ, сотрудники соцзащиты и МФЦ, водители и кондукторы общественного транспорта, вахтовики, таможенники и пограничники, госслужащие.

На бесплатную вакцину могут также рассчитывать люди старше 60 лет, беременные, призывники и те, у кого есть хронические заболевания, включая ожирение.

Остальным южноуральцам, чтобы защититься от гриппа, придется получить в поликлинике рецепт врача и купить по нему вакцину в аптеке.

Санитарные врачи отмечают, что привиться особенно важно для профилактики одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.

— Циркуляция возбудителя новой коронавирусной инфекции также активизируется в зимний период, а одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм заболевания и повышает риск летального исхода, — рассказала замруководителя областного управления Роспотребнадзора Полина Емельянова.