Глава СК Бастрыкин может стать новым председателем Верховного суда

Вакансия открылась после смерти предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приступила к поиску преемника. По данным собеседников издания, Бастрыкин считается наиболее очевидным претендентом на пост, особенно учитывая, что его полномочия на руководящей должности в Следкоме истекают в августе 2025 года, а указ о продлении пока не был подписан.