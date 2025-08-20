Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК Бастрыкин может стать новым председателем Верховного суда

Приём откликов на вакантную должность идёт до 25 августа.

Источник: Аргументы и факты

Кандидатуру главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина рассматривают на должность председателя Верховного суда. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, Верховному суду и судейскому сообществу.

Приём откликов на должность продлится до 25 августа.

Вакансия открылась после смерти предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приступила к поиску преемника. По данным собеседников издания, Бастрыкин считается наиболее очевидным претендентом на пост, особенно учитывая, что его полномочия на руководящей должности в Следкоме истекают в августе 2025 года, а указ о продлении пока не был подписан.

«С одной стороны, в ВС появится — в том или ином виде — свежая кровь, с другой — решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», — говорится в сообщении.

Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. В данный момент исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ является Юрий Иваненко.

Узнать больше по теме
Ирина Подносова: биография бывшего председателя Верховного суда России
Председатель Верховного суда Российской Федерации — руководитель высшей инстанции судебной власти страны. В 2024 году эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
Читать дальше