Глава СК Бастрыкин может стать новым председателем Верховного суда

Кандидатуру главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина рассматривают на должность председателя Верховного суда. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, Верховному суду и судейскому сообществу.
Приём откликов на должность продлится до 25 августа.
Вакансия открылась после смерти предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приступила к поиску преемника. По данным собеседников издания, Бастрыкин считается наиболее очевидным претендентом на пост, особенно учитывая, что его полномочия на руководящей должности в Следкоме истекают в августе 2025 года, а указ о продлении пока не был подписан.
«С одной стороны, в ВС появится — в том или ином виде — свежая кровь, с другой — решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», — говорится в сообщении.
Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. В данный момент исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ является Юрий Иваненко.