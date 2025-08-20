Появились кадры с ЧП на Затоне в Новосибирске, где дерево рухнуло на людей — ФОТО

Пострадала 76-летняя женщина, ее увезли в больницу. СК РФ по НСО начал проверку. Сегодня группа «Вега 2» оперативно прибыла на Портовую улицу в связи с чрезвычайной ситуацией: на тротуар упало дерево, задев пешеходов. Об этом сообщили в информационном отделе МАСС. Еще до приезда специалистов по спасению одну из пострадавших вывели из опасной зоны. Вторая женщина, 1949 года рождения, с многочисленными травмами была помещена в машину скорой помощи для госпитализации. Территория инцидента была огорожена сотрудниками экстренных служб, а данные о происшествии переданы в компетентные инстанции. Представители Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили о начале следственных мероприятий по данному факту.