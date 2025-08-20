76-летняя жительница Новосибирска пострадала при падении дерева на Затоне

Другая женщина, родившаяся в 1949 году, получив множественные повреждения, была доставлена в карету скорой помощи для дальнейшей транспортировки в больницу. Место происшествия было ограждено спасателями специальной лентой, а информация о случившемся передана в соответствующие органы.