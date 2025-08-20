76-летняя жительница Новосибирска пострадала при падении дерева на Затоне

Следователи ведут проверку, на место выезжали спасатели МАСС, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Сегодня команда «Вега 2» отреагировала на экстренный вызов на Портовой улице, где случился инцидент: на прохожих обрушилось дерево. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС.
До прибытия службы спасения одну из пострадавших успели эвакуировать с места происшествия.
Другая женщина, родившаяся в 1949 году, получив множественные повреждения, была доставлена в карету скорой помощи для дальнейшей транспортировки в больницу. Место происшествия было ограждено спасателями специальной лентой, а информация о случившемся передана в соответствующие органы.
В пресс-службе СК РФ по НСО заявили, что началась проверка по данному эпизоду.