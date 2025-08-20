Ричмонд
МАРТ Беларуси наказал штрафом фермерские хозяйства за завышение цен на картофель

МАРТ оштрафовал несколько фермерских хозяйств за завышение цен на картофель в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в ходе ряда проведенных проверок выявило несколько случаев нарушения действующего белорусского законодательства о ценах и ценообразовании при реализации картофеля.

В частности, ЧТПУП «ДараСтройТорг», зарегистрированное в Минской области, оштрафовано на 1153,3 белорусского рубля — именно столько составил штраф в размере 2% суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в товарных и товарно-транспортных накладных.

Еще одна организация из Минска — ООО «ЭкоФрутЛенд» — также привлечено к ответственности по аналогичному нарушению. Штраф на юрлицо — 5510 BYN, на должностное лицо — 210 рублей.

ООО «Азбука снеков» также получило штраф штраф в размере 10% от стоимости вывезенных товаров, организация выплатит 2776,85 рубля.

ФХ «Романенко Андрея Владимировича», зарегистрированное в Гомельской области, «в период с 16.05.2025 по 31.07.2025 реализовывало картофель по отпускным ценам с ростом к предыдущей цене реализации от 3 до 286% при разрешенном повышении не более 0,3% в месяц».

Данному субъекту хозяйствования грозит существенный штраф: вплоть до 16 тысяч белорусских рублей.