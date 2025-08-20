Москвичам рассказали о погоде в среду

«Благодаря чему воздух успеет прогреться до плюс 19 — плюс 22 градусов. К вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, откуда потянется гряда кучево-дождевых облаков высотой до 8 километров. После 15 часов заморосит мелкий дождь, переходящий в вечерний час-пик в ливень, который продолжится практически до утра. Общее количество осадков за 12 часов составит 15 литров дождевой воды на метр квадратный московских улиц», — рассказал Тишковец.