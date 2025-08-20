Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ливень обрушится на Москву вечером в среду, за 12 часов может выпасть 15 литров дождевой воды на квадратный метр, воздух в регионе прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что в первой половине дня синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему будет определяться погожим гребнем антициклона.
«Благодаря чему воздух успеет прогреться до плюс 19 — плюс 22 градусов. К вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, откуда потянется гряда кучево-дождевых облаков высотой до 8 километров. После 15 часов заморосит мелкий дождь, переходящий в вечерний час-пик в ливень, который продолжится практически до утра. Общее количество осадков за 12 часов составит 15 литров дождевой воды на метр квадратный московских улиц», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть порывистый ветер западной четверти со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.