Британия и ЕС готовят новые антироссийские санкции, которые могут ввести в том случае, если президент России Владимир Путин откажется встречаться от трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом высокопоставленный правительственный источник сообщил газете Telegraph.
«“Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом”, — говорится в материале.
Накануне Трамп заявил, что трёхсторонняя встреча может завершить конфликт России и Украины.
В числе мест, где может состояться встреча, называются Ватикан, Будапешт и Рим. Что касается итальянской столицы, то Россия вряд ли захочет придать «политический престиж» правительству Италии, поскольку считает страну недружественной из-за действий властей.