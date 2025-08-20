Европа готовит наказание для России за отказ Путина от встречи с Трампом и Зеленским

Британия и ЕС готовят новые антироссийские санкции, которые могут ввести в том случае, если президент России Владимир Путин откажется встречаться от трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом высокопоставленный правительственный источник сообщил газете Telegraph.