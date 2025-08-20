Ричмонд
Европа готовит наказание для России за отказ Путина от встречи с Трампом и Зеленским

Telegraph: РФ угрожают санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Британия и ЕС готовят новые антироссийские санкции, которые могут ввести в том случае, если президент России Владимир Путин откажется встречаться от трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом высокопоставленный правительственный источник сообщил газете Telegraph.

«“Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом”, — говорится в материале.

Накануне Трамп заявил, что трёхсторонняя встреча может завершить конфликт России и Украины.

В числе мест, где может состояться встреча, называются Ватикан, Будапешт и Рим. Что касается итальянской столицы, то Россия вряд ли захочет придать «политический престиж» правительству Италии, поскольку считает страну недружественной из-за действий властей.

