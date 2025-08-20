В ночь на среду в Чертковском районе уничтожили БПЛА

В ночь на среду, 20 августа, в небе над Ростовской областью была отражена воздушная атака. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Известно, что силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет.
