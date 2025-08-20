Кириенко поддержал решение Камчатки запросить помощь из-за землетрясения

Первый заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко поддержал решение властей Камчатского края обратиться за федеральной помощью в связи с ущербом от мощного землетрясения, которое произошло 30 июля. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Первый замглавы президентской администрации РФ 19 августа посетил Камчатку с рабочим визитом и обсудил с руководством региона вопросы ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Эта тема стала ключевой в рамках его поездки на полуостров.
«(Губернатор Камчатского края — прим. ред.) Владимир Солодов также заручился поддержкой Сергея Кириенко в вопросе внесения изменений в законодательство РФ для признания землетрясений с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населенных пунктах, свыше 6 баллов чрезвычайной ситуацией федерального уровня», — говорится в сообщении.
Первый замглавы АП дал высокую оценку деятельности региональных властей. Он подчеркнул, что проделана большая работа. Кроме того, Кириенко указал на важность оказания помощи тем гражданам, чьи дома которых получили повреждения при землетрясении.
Делегация также осмотрела пункт временного пребывания для таких жителей. Первый замглавы АП обратил внимание на высокий уровень готовности Камчатского края к чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение назвали сильнейшим из тех, что регистрировались с 1952 года. Учёные заявили, что в результате подземных толчков Камчатка сдвинулась на юго-восток на 2 метра.