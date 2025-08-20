Кириенко поддержал решение Камчатки запросить помощь из-за землетрясения

Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение назвали сильнейшим из тех, что регистрировались с 1952 года. Учёные заявили, что в результате подземных толчков Камчатка сдвинулась на юго-восток на 2 метра.