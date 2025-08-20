Новосибирские коммунисты вышли на пикет против запрета звонков через мессенджеры

Поводом для пикета стало, по мнению организаторов, значительное увеличение расходов граждан на услуги операторов после введения ограничений на VoIP-звонки (через интернет). Коммунисты заявили, что эти меры привели к резкому росту прибылей телеком-компаний, в то время как качество традиционной сотовой связи зачастую не соответствует ожиданиям потребителей.