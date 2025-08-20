Новосибирские коммунисты вышли на пикет против запрета звонков через мессенджеры

Новосибирские коммунисты выступили против роста цен на мобильную связь, связав его с ограничениями на звонки через интернет-мессенджеры. Акция протеста, организованная местным отделением КПРФ, прошла в городе 19 августа.
Поводом для пикета стало, по мнению организаторов, значительное увеличение расходов граждан на услуги операторов после введения ограничений на VoIP-звонки (через интернет). Коммунисты заявили, что эти меры привели к резкому росту прибылей телеком-компаний, в то время как качество традиционной сотовой связи зачастую не соответствует ожиданиям потребителей.
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Роман Яковлев, принявший участие в акции, подчеркнул, что люди годами привыкли пользоваться удобными и доступными видами связи, а новые ограничения ударяют по их карману. Парламентарий выразил уверенность, что позицию протеста против удорожания связи поддерживают миллионы жителей страны.
«Люди стали нести увеличенные затраты на сотовую связь, которая еще и не отвечает требованиям качества. Я уверен, что миллионы жителей нашей страны поддерживают нашу позицию», — сообщил Роман Яковлев на своей странице «ВКонтакте».