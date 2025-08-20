Отопительный сезон в Байкальске начнется вовремя

Заместитель председателя правительства региона Александр Суханов пояснил, что уже найдены решения: золошлаковые отходы переместят в менее загруженные карты, что позволит ТЭЦ проработать еще два сезона. Сейчас идут ремонт теплосетей и подготовка документов — деньги на эти цели уже предусмотрены.