Отопительный сезон в Байкальске начнется вовремя

Правительство Иркутской области помогает Байкальску подготовиться к зиме. Напомним, из-за переполненного золоотвала и проблем с финансированием в городе с 15 августа действует режим ЧС.
Заместитель председателя правительства региона Александр Суханов пояснил, что уже найдены решения: золошлаковые отходы переместят в менее загруженные карты, что позволит ТЭЦ проработать еще два сезона. Сейчас идут ремонт теплосетей и подготовка документов — деньги на эти цели уже предусмотрены.
— Риска срыва отопительного сезона нет, он начнется вовремя, — подчеркнул Суханов.
Параллельно идет работа по переходу на новую систему теплоснабжения: уже смонтирована первая электрокотельная, которая летом даст городу горячую воду. Всего планируется построить четыре таких установки — это позволит полностью отказаться от угля.
Администрация просит жителей сохранять спокойствие и следить за официальными новостями. Режим ЧС сохранится до особого распоряжения.
