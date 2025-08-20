Священники в Белгородской области ходят в бронежилетах из-за атак ВСУ

Украинские войска наносят удары по храмам Белгородской области, поэтому священнослужители вынуждены носить бронежилеты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил благочинный Валуйского округа протоиерей Михаил Чайка.
Он отметил, что в последнее время атаки FPV-дронов стали чаще. Страдают храмы, и это продолжается около 4-х месяцев. Священники отправляются работать в бронежилетах, например на отпевания.
«В бронежилетах ездим, это все-таки может хоть какой-то процент спасти жизнь. Я думаю, какой-то страх, конечно, всегда есть. Но нам приходится выполнять свои обязанности священнические, несмотря на обстрелы, на “прилеты”, несмотря на то, что налетают постоянно FPV-дроны. Нам приходится это делать, потому что у нас такая служба», — рассказал Чайка.
Ранее иеромонах Мелетий назвал сатанизмом* атаки ВСУ на храмы в Курской области.
* «Международное движение сатанизма»/сатанизм признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.