Мигранты оспорят незнание русского

Во вторник, 19 августа, на сайте комитета по образованию опубликовали распоряжение о создании комиссии для рассмотрения апелляций иностранцев после теста на знание русского языка. Как указано в документе, комиссия будет разрешать спорные вопросы касательно результатов теста. Чтобы их обжаловать, родитель ребенка должен подать в комитет по образованию заявление на апелляцию и предоставить паспорт в течение десяти дней после получения результатов. Также можно будет пожаловаться на нарушения при проведении самой процедуры, но это будет необходимо сделать именно в день экзамена.