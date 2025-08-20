Ричмонд
Водитель автобуса предстанет перед судом после жесткого ДТП с пострадавшими

Четырем пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Шербакульского района Омской области направила в суд уголовное дело против 51-летнего водителя автобуса. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к тяжким последствиям. Об этом сообщил 20 августа канал t.me/prok_omsk.

Инцидент произошел днем 29 ноября 2024 года. ПАЗ-32053 на перекрестке на трассе Шербакуль-Солнцево не уступил дорогу КамАЗу с прицепом. Грузовик двигался по главной магистрали. В результате столкновения четыре пассажира общественного транспорта получили серьезные травмы. Шофер полностью признал свою вину.

Фото: t.me/prok_omsk.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: t.me/prok_omsk.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Большереченском районе под колесами иномарки погиб пешеход.