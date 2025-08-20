Водитель автобуса предстанет перед судом после жесткого ДТП с пострадавшими

Инцидент произошел днем 29 ноября 2024 года. ПАЗ-32053 на перекрестке на трассе Шербакуль-Солнцево не уступил дорогу КамАЗу с прицепом. Грузовик двигался по главной магистрали. В результате столкновения четыре пассажира общественного транспорта получили серьезные травмы. Шофер полностью признал свою вину.