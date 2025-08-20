Водитель автобуса предстанет перед судом после жесткого ДТП с пострадавшими

Прокуратура Шербакульского района Омской области направила в суд уголовное дело против 51-летнего водителя автобуса. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к тяжким последствиям. Об этом сообщил 20 августа канал t.me/prok_omsk.
Инцидент произошел днем 29 ноября 2024 года. ПАЗ-32053 на перекрестке на трассе Шербакуль-Солнцево не уступил дорогу КамАЗу с прицепом. Грузовик двигался по главной магистрали. В результате столкновения четыре пассажира общественного транспорта получили серьезные травмы. Шофер полностью признал свою вину.
Фото: t.me/prok_omsk.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: t.me/prok_omsk.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Большереченском районе под колесами иномарки погиб пешеход.