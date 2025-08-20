Академика Асеева собираются выселить из коттеджа в новосибирском Академгородке

Напомним, что в июне 2023 года академик получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Дело касалось как раз коттеджа на улице Мальцева. Весной 2025 года Асеев подал ходатайство о снятии судимости. Сначала ему отказали, но он обратился в апелляционный суд. В итоге 30 мая судимость с академика сняли.