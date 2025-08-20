Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академика Асеева собираются выселить из коттеджа в новосибирском Академгородке

Советский районный суд Новосибирска уже получил соответствующее исковое заявление.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президента Сибирского отделения РАН Александра Асеева собираются выселить из коттеджа на улице Мальцева в новосибирском Академгородке. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в Советский районный суд Новосибирска.

— Дата предварительного рассмотрения назначена на 9 октября в 10:30, — сообщили КП-Новосибирск в Советском районном суде.

Напомним, что в июне 2023 года академик получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Дело касалось как раз коттеджа на улице Мальцева. Весной 2025 года Асеев подал ходатайство о снятии судимости. Сначала ему отказали, но он обратился в апелляционный суд. В итоге 30 мая судимость с академика сняли.