Академика Асеева собираются выселить из коттеджа в новосибирском Академгородке

Экс-президента Сибирского отделения РАН Александра Асеева собираются выселить из коттеджа на улице Мальцева в новосибирском Академгородке. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в Советский районный суд Новосибирска.
— Дата предварительного рассмотрения назначена на 9 октября в 10:30, — сообщили КП-Новосибирск в Советском районном суде.
Напомним, что в июне 2023 года академик получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Дело касалось как раз коттеджа на улице Мальцева. Весной 2025 года Асеев подал ходатайство о снятии судимости. Сначала ему отказали, но он обратился в апелляционный суд. В итоге 30 мая судимость с академика сняли.