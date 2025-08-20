Ричмонд
Очереди продолжают бить рекорды: почти 6,2 тысячи машин стоит на границе с ЕС

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Очереди из легкового и грузового транспорта, а также пассажирских автобусов на границе Беларуси с сопредельными государствами Евросоюза продолжают расти, следует из данных Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

Так, если во вторник утром на границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» было 4,6 тысячи легковых машин, то в среду уже 4,7 тысячи. Также в этом же погранпереходе сохраняется большая очередь из пассажирских автобусов — их здесь 140.

На границе Беларуси с Литвой очереди не такие большие: в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда из страны на литовскую территорию ожидают 170 машин, это почти в два раза больше, чем было во вторник утром, в «Беняконях» сейчас 120 машин, было 110.

Что касается фур, то скопления из них зафиксированы на всех трех направлениях, но больше всего большегрузов на границе с Литвой. В погранпереходах «Каменный Лог» и «Бенякони» находится по 340 машин.

В пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей сейчас насчитывается 180 грузовиков, в «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе немного больше — 200.

Из-за чего возникают очереди.

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

