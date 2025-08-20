Стало известно, кого реже берут на работу

«Для зумеров устаревшие понятия, такие как безграничная преданность одной компании на долгие годы, строгая иерархия и слепое следование KPI, кажутся чуждыми. Они смотрят на карьеру не как на вертикальную лестницу, а как на лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов. Для них главное — чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными», — передает слова Хмеленко «Лента.ру».