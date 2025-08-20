В воронежских школах объявляют борьбу с ожирением

Проект по здоровому питанию родился на фоне увеличения числа школьников с избыточной массой тела. Причём проблема актуальна для всей России: за последние годы число ребят, кому поставили такой диагноз, выросло на треть. Так, по данным Министерства здравоохранения РФ, в 2024 году ожирение было выявлено у 1,67% школьников 7−10 лет, в 11−14 лет им страдали 2,79% учащихся, а среди подростков 15−17 лет — уже трое из ста. На сегодня ожирение наблюдается у более 10 тысяч юных жителей региона — констатирует Минздрав Воронежской области. Замена булок и сладких перекусов на овощи, каши и рыбу, по мнению экспертов, не просто правильный жест, а инвестиция в здоровое будущее нового поколения.