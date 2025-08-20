В воронежских школах объявляют борьбу с ожирением

В регионе запускают пилотный проект, в рамках которого в школьных столовых появятся блюда с высоким содержанием клетчатки, белков и витаминов. Подробности — в нашем материале.
Здоровый перекус.
Всего в эксперименте здорового питания с 1 сентября участвуют пять школ № 13, № 19, № 22, № 70, № 98, гимназия имени Кольцова, а также школы Бобровского, Бутурлиновского и Новохопёрского районов. Во втором полугодии успешный опыт планируют распространить уже на весь регион.
Проект по здоровому питанию родился на фоне увеличения числа школьников с избыточной массой тела. Причём проблема актуальна для всей России: за последние годы число ребят, кому поставили такой диагноз, выросло на треть. Так, по данным Министерства здравоохранения РФ, в 2024 году ожирение было выявлено у 1,67% школьников 7−10 лет, в 11−14 лет им страдали 2,79% учащихся, а среди подростков 15−17 лет — уже трое из ста. На сегодня ожирение наблюдается у более 10 тысяч юных жителей региона — констатирует Минздрав Воронежской области. Замена булок и сладких перекусов на овощи, каши и рыбу, по мнению экспертов, не просто правильный жест, а инвестиция в здоровое будущее нового поколения.
Министр здравоохранения Игорь Банин рассказал, в чём вред упитанности: лишний вес существенно увеличивает риск развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета II типа и онкологических заболеваний. В наборе лишнего веса ключевую роль играет неправильное питание, а ещё этому способствует низкая физическая активность и психологический фактор. А вот различные, заболевания, как, например, проблемы со щитовидной железой, приводят к ожирению гораздо реже.
В рамках эксперимента до подрастающего поколения планируют донести принципы правильного питания и здорового образа жизни. Начнут пропаганду со школьных столовых. Минздрав региона уже выдал рекомендации для меню. Составлением списка блюд и подбором продуктов занимается руководство школ вместе с Роспотребнадзором. Одновременно поставлена задача — уложиться в бюджет. При этом запрет на продажу какой-либо продукции в буфетах, в том числе сосисок в тесте и булочек, вводиться не будет.
«Мы предлагаем отказаться от пищи с большим индексом калорийности и продуктов, не соответствующих здоровому питанию, в которых много пищевых добавок, рафинированных веществ, сахара, и содержащих мало клетчатки, витаминов и микроэлементов. В питание необходимо добавить больше сложных углеводов, при формировании блюд отдавать предпочтение макаронным изделиям из твёрдых сортов пшеницы, крупам, овощам», — прокомментировали в минздраве.
Упитанность — на контроле.
На федеральном уровне разработан межведомственный комплекс мер по борьбе с детским ожирением. Среди первых шагов — анкетирование, методические материалы, введение ритмической гимнастики. Скоро появится региональный реестр ребят с лишним весом, его создадут на базе автоматизированной системы «Квазар» по стандартам ВОЗ. «Метаболический десант» из врачей областной детской больницы, преподавателей и студентов медуниверситета возьмёт под индивидуальное сопровождение школьников с ожирением.
Кроме того, проект подразумевает мастер-классы для учащихся и родителей. Тут очень важно, чтобы родители поддержали своё чадо личным примером. Ведь очень трудно заставить ребёнка правильно питаться, когда вся семья налегает на сладости, фаст-фуд, мучное и газировку.
В правительстве региона к проекту подошли очень серьёзно.
«Нужно чётко следовать тем федеральным и региональным программам, которые реализуются в этом направлении, внимательно следить за ходом их исполнения, — отметил врио губернатора Сергей Трухачёв. — Особое значение имеет контроль над расходованием средств, в том числе на питание. Эти вопросы мы уже обсуждали. К сожалению, остаются проблемы, которые пока не решены. Необходима организация чёткого контроля».