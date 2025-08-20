Центральный пляж Академгородка стал собственностью Новосибирска

Центральный пляж Академгородка наконец-то обрел официального хозяина. Многолетняя процедура передачи территории из федеральной собственности в муниципальную успешно завершилась этим летом, сообщил журналисту Сиб.фм депутат горсовета Ерлан Байжанов.
«Это достаточно позитивная новость, так как последние три года пляж, по сути, был бесхозным. По этой причине все эти годы пляж официально был закрыт, хотя новосибирцы продолжали на нем отдыхать. Теперь у пляжа появился хозяин, и есть с кого спросить», — поделился депутат горсовета.
Процесс передачи начался четыре года назад с предварительного соглашения между СО РАН и мэрией. Планировалось, что сначала пляж перейдет в безвозмездное пользование «Дирекции городских парков», а затем — официально в муниципальную собственность.
Одной из сложностей на этом пути стали действующие долгосрочные контракты на аренду с кафе, которые работают на пляжной территории.
