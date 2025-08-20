За сутки в Ростовской области спасли человека при тушении восьми пожаров

За минувшие сутки, 19 августа, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек. Также предотвращены 19 случаев загорания сухой растительности и отработаны семь дорожно-транспортных происшествий. На выполнение оперативных задач было направлено 352 специалиста и 88 единиц техники. Такую статистику сообщают в МЧС.