За сутки в Ростовской области спасли человека при тушении восьми пожаров

За минувшие сутки, 19 августа, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек. Также предотвращены 19 случаев загорания сухой растительности и отработаны семь дорожно-транспортных происшествий. На выполнение оперативных задач было направлено 352 специалиста и 88 единиц техники. Такую статистику сообщают в МЧС.
МЧС предупреждает о сохранении чрезвычайной пожароопасности (5 класс) в южных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье. На остальной территории действует высокая пожароопасность (4 класс). Ведомство призывает жителей воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ.
