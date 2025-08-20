Ричмонд
Лагерь «Завьяловский» в Новосибирске проверяют из-за возможного отравления

Источник: Freepik

Роспотребнадзор начал проверку в детском лагере «Завьяловский» под Новосибирском после сообщений СМИ о возможном отравлении детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Параллельно с этим региональная прокуратура также организовала проверку учреждения. По данным министерства, в лагере сейчас находятся 285 детей.

«В связи с публикациями средств массовой информации о “массовом отравлении” детей в ДОЛ “Завьяловский” Министерством труда и социального развития региона, как уполномоченным органом в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области, инициирован выезд межведомственной комиссии в ДОЛ “Завьяловский”», — говорится в сообщении.

Администрация лагеря заявляет, что информация о массовом отравлении или вспышке заболеваний не подтверждается.