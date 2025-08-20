Лагерь «Завьяловский» в Новосибирске проверяют из-за возможного отравления

«В связи с публикациями средств массовой информации о “массовом отравлении” детей в ДОЛ “Завьяловский” Министерством труда и социального развития региона, как уполномоченным органом в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области, инициирован выезд межведомственной комиссии в ДОЛ “Завьяловский”», — говорится в сообщении.

