На Земле из-за корональной дыры началась магнитная буря

Специалисты ИКИ РАН отметили, что магнитосфера Земли пока остаётся в «зеленой» зоне.

Источник: Аргументы и факты

Магнитная буря началась на Земле из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру», — отметили в учреждении.

Специалисты организации отметили, что магнитосфера планеты пока остаётся в «зеленой» зоне.

Напомним, 19 августа на Земле также наблюдалась магнитная буря. До этого, 12 августа, сообщалось, что Солнце выбросило в космос гигантский протуберанец.