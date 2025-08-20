На Земле из-за корональной дыры началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру», — отметили в учреждении.
Специалисты организации отметили, что магнитосфера планеты пока остаётся в «зеленой» зоне.
Напомним, 19 августа на Земле также наблюдалась магнитная буря. До этого, 12 августа, сообщалось, что Солнце выбросило в космос гигантский протуберанец.