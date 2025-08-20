49 молодых семей получат новые квартиры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается программа поддержки молодых семей. В этом году государство выделило средства, которые помогут десяткам семей приобрести новое жилье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улучшение жилищных условий молодых семей в крае предусмотрено 146,16 миллиона рублей. Размер социальной выплаты может достигать 2,8 миллиона рублей, в зависимости от состава семьи.
Документы на участие в программе подали 115 семей из Хабаровска и еще 25 — из Комсомольска-на-Амуре. Уже выдано 48 свидетельств на получение выплат. Деньги перечислены 30 семьям, общая сумма составила 86,8 миллиона рублей.
Социальная выплата покрывает 30−35% от расчетной стоимости жилья. Семьи с детьми получают больше. Средства можно направить на покупку квартиры у застройщика, строительство дома или приобретение готового жилья. Но есть условие: недвижимость нужно покупать только в том муниципалитете, где семья живет постоянно.
Супруги сами выбирают застройщика и объект. Например, семья Соколенко из Хабаровска, где недавно родился третий ребенок, смогла найти подходящую квартиру. На следующей неделе они уже выходят на сделку.
«Теперь у нас квартира будет больше, просторнее, всем хватит места. Мы очень рады этому событию», — рассказала участница программы Ольга Соколенко.
Напомним, что принять участие в программе могут молодые семьи, признанные нуждающимися в жилье, если супругам еще не исполнилось 36 лет.