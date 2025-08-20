49 молодых семей получат новые квартиры в Хабаровском крае

Социальная выплата покрывает 30−35% от расчетной стоимости жилья. Семьи с детьми получают больше. Средства можно направить на покупку квартиры у застройщика, строительство дома или приобретение готового жилья. Но есть условие: недвижимость нужно покупать только в том муниципалитете, где семья живет постоянно.