В Минздраве НСО рассказали о троих пострадавших при падении дерева на Затоне

В результате инцидента с упавшим деревом, три человека прошли медицинское обследование в больничном приемном покое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава НСО.

Двое из них были помещены в стационар с травмами средней тяжести, где им предоставляется полный комплекс необходимого лечения. Третьему пострадавшему пребывание в больнице не понадобилось.

После проведения осмотра врачи предоставили ему рекомендации для продолжения лечения в домашних условиях. Настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов, а соответствующие службы проводят оценку состояния упавшего дерева и прилегающей территории для предотвращения подобных происшествий в будущем.