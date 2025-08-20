Россиянам рассказали о новых правилах расчета отпускных с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, которые меняют порядок расчета среднего заработка, применяемого при начислении отпускных и больничных.
По новым правилам работодатели обязаны учитывать в среднем заработке не только оклад, но также все премии, надбавки и вознаграждения.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что эти меры стали реакцией на многочисленные судебные разбирательства, когда компании пытались исключить премиальные выплаты из расчетов.
По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, основные последствия нововведений скажутся на размере отпускных и выходных пособий, передает РБК.
По словам юриста hh.ru Ольги Владимировой, эти изменения направлены на более справедливый расчет среднего заработка работников. Эксперт подчеркнула, что законодатели четко закрепили, какие выплаты подлежат индексации, что сократит споры с проверяющими.
Невыплата заработной платы остается одной из наиболее болезненных проблем в сфере трудовых отношений. Многие работники не знают о своих правах и доступных способах воздействия на работодателя. О них «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области криминологии и права, кандидат юридических наук, адвокат Федор Кадников.