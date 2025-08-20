Россиянам рассказали о новых правилах расчета отпускных с 1 сентября 2025 года

Невыплата заработной платы остается одной из наиболее болезненных проблем в сфере трудовых отношений. Многие работники не знают о своих правах и доступных способах воздействия на работодателя. О них «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области криминологии и права, кандидат юридических наук, адвокат Федор Кадников.