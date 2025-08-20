Омичам объяснили, почему в регионе снизились цены на яйца

Цены на куриные яйца в Омской области с начала 2025 года упали на 32%. Стоимость десятка снизилась почти на 34 рубля. Если в январе упаковку покупали за 100 рублей, то в августе берут за 65−72 рубля. Данные сервиса «Ай Мониторинг» предоставил Минфин России.