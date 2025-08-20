Омичам объяснили, почему в регионе снизились цены на яйца

Цены на куриные яйца в Омской области с начала 2025 года упали на 32%. Стоимость десятка снизилась почти на 34 рубля. Если в январе упаковку покупали за 100 рублей, то в августе берут за 65−72 рубля. Данные сервиса «Ай Мониторинг» предоставил Минфин России.
Основной акционер Иртышской птицефабрики Анатолий Беззубцев прокомментировал ситуацию порталу ngs55.ru. По словам предпринимателя, одна из ключевых причин уменьшения цен — паника среди производителей из-за риска перепроизводства. Крупные предприятия, выпускающие по 3−4 млн яиц в день, начали демпинговать после майских праздников, распродавая запасы. Этому примеру последовали другие.
Еще одним фактором стало закрытие экспорта. Весь объем продукции остался на внутреннем рынке. Беззубцев отдельно подчеркнул, что значительное снижение затронуло, прежде всего, оптовые цены, а в розничных сетях падение было не столь существенным.
Ранее «КП Омск» сообщила, что водитель автобуса идет под суд после жесткого ДТП с пострадавшими.