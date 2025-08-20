Shot: российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского

В июле главком ВСУ Александр Сырский организовал лечение своих родителей в Москве, перечислив на эти цели около одного миллиона рублей. Сырский возобновил контакты с родителями после того, как стало известно об ухудшении состояния здоровья его 86-летнего отца Станислава. Первоначально лечение проводилось во Владимире, однако из-за отсутствия значительного прогресса родителей было решено перевезти в Подмосковье для прохождения курса реабилитации.