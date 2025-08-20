Shot: российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского

Сырский ранее перечислил на лечение отца около одного миллиона рублей.
Московские врачи спасли от тяжелой болезни Станислава Сырского, 86-летнего отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщают telegram-каналы. Пенсионер был госпитализирован в одну из столичных клиник в июне с заболеванием головного мозга, которое осложнилось после перенесенного коронавируса. Сейчас его состояние стабилизировалось, и врачи планируют выписать пациента в конце августа.
«Московские врачи спасли от смерти отца Главкома ВСУ Сырского… Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа. Туда он попал в июне с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавируса», — пишет telegram-канал Shot.
По данным источника, лечение Станислава Сырского обошлось примерно в 2,5 миллиона рублей. Расходы взял на себя Александр Сырский. После сообщений о тяжелом состоянии отца он связался с родственниками, несмотря на длительное отсутствие общения и политические разногласия.
Сейчас мужчина передвигается на инвалидной коляске и ежедневно проходит курс реабилитации. Врачи отмечают положительную динамику — пациент чувствует себя значительно лучше и готовится к возвращению домой. После выписки он вместе с супругой отправится в родной Владимир, где продолжит восстановление под наблюдением специалистов.
В июле главком ВСУ Александр Сырский организовал лечение своих родителей в Москве, перечислив на эти цели около одного миллиона рублей. Сырский возобновил контакты с родителями после того, как стало известно об ухудшении состояния здоровья его 86-летнего отца Станислава. Первоначально лечение проводилось во Владимире, однако из-за отсутствия значительного прогресса родителей было решено перевезти в Подмосковье для прохождения курса реабилитации.