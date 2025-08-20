Создано первое в РФ направляющее устройство для операций на мозге

С помощью разработки СамГМУ можно проводить безрамную биопсию. Сначала пациенту выполняют исследование (КТ или МРТ), затем данные загружаются в систему AUTOPLAN, и формируется 3D-модель для дальнейшего хирургического вмешательства. Устройство закрепляется на системе фиксации черепа с помощью стойки и позволяет по шагам настроить инструмент так, чтобы провести через него биопсийную иглу по спланированной траектории — от точки входа до точки цели.